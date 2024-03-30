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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا: 72 اشتباكا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة ‎

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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 أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، أن 72 اشتباكًا وقعوا على الجبهة في أوكرانيا على مدار أمس الجمعة مع القوات الروسية في حين شنت القوات الجوية الأوكرانية 10 ضربات على مواقع تابعة للجيش الروسي.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية أن الجيش الروسي شن 38 هجومًا صاروخيًا و75 غارة جوية، وأطلق 98 مرة باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات والبلدات الأوكرانية.
وأضاف البيان أن طائرات قوات الدفاع الأوكرانية ضربت أمس مركز قيادة للجيش الروسي واستهدفت 10 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية لهم.
وأشار إلى أن القوات الصاروخية الأوكرانية ضربت أيضا مجموعتين من القوى العاملة الروسية ونظامين للدفاع الجوي ووحدة مدفعية واحدة.

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