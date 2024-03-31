الأهلي يسعى لزيادة الجماهير فى مواجهة الإياب أمام سيمبا بدوري الأبطال

جدد النادي الأهلي طلبه لوزارة الرياضة بمخاطبة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير فى مباراة سيمبا التنزاني، والمُقرر إقامتها 5 إبريل المقبل بإستاد القاهرة، فى إياب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى موافقة على حضور 30 ألف مُتفرج لكن مسئولي «القلعة الحمراء» يسعون لزيادتهم لـ50 ألفًا، خاصةً أن عائد إيراد المباراة سيتم تخصيصه للأشقاء في فلسطين بعد الأحداث الصعبة التى يمرون بها.

وفى اتجاه آخر، عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في ساعة مُبكرة من صباح أمس السبت، إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أحرزه أحمد نبيل «كوكا»، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على استاد بنجامين مكابا، بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن مواجهات ذهاب الدور ربع نهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وغادرت البعثة برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة من ملعب المباراة مباشرة إلى المطار، واستقلت الطائرة الخاصة، حيث استغرقت رحلة العودة قرابة 6 ساعات، ومنح السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة على أن يعود الفريق للتدريبات، غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة الإياب.

من ناحية أخرى، يخضع الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق، لفحص طبي عقب عودة بعثة الفريق من تنزانيا لحسم موقفه من المشاركة في مباراة العودة أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا، وغاب «أبوعلي» عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا في العضلة الخلفية.

ورغم أن الأنباء التي تناثرت الأيام الماضية كانت تُشير إلى جاهزية «أبوعلي» لمباراة العودة أمام سيمبا، بل إن هناك من ذهب إلى أن اللاعب سيسافر مع بعثة الأحمر إلى تنزانيا، لكن إصابة اللاعب منعته من السفر وربما تمنعه من مباراة العودة.

وتُشير الدلائل إلى أن مشاركة وسام أبوعلي في مباراة العودة ما زالت غير محسومة، وستُحدد عقب خضوعه لفحوصات في أول مران للفريق عقب عودة البعثة من تنزانيا.

كما يحسم الجهاز الطبي أيضًا موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، من المشاركة في اللقاء بعدما غاب في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ووضع النادي الأهلي قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه سيمبا التنزاني، خارج ملعبه، بهدف نظيف.

وسجل النادي الأهلي أرقامًا تاريخية عقب فوزه على حساب سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تفوق على أصحاب الأرض للمرة الأولى على ملعبهم، بعد خسارتين وتعادل في ثلاث مواجهات سابقة.

كانت أولى المواجهات بين الأهلي وسيمبا في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1985، وكانت المباراة في تنزانيا، وانتهت بفوز الفريق التنزاني بنتيجة 2-0، ولكن الأهلي في النهاية استطاع أن يحصل على البطولة وقتها، وكانت الخسارة الثانية في عام 2019، وتحديدًا مباراة العودة حيث فاز سيمبا بهدف دون رد، في المقابل كانت نتيجة الذهاب في القاهرة 5-0 لصالح الأهلي، وكانت تلك المواجهات في دوري أبطال أفريقيا، وتحديدًا دور المجموعات.