طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدة غارات على المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما شنت مدفعية الاحتلال استهدفًا على المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط القطاع.

وفي بلدة قباطية، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم البلدة، وتجولت الآليات العسكرية الإسرائيلية في شوارع البلدة، كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل وقاموا بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين، ونتج عن تلك الاستهدافات استشهاد طفل فلسطيني وإصابة 2 آخرين، ونشر جيش الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية داخل البلدة.