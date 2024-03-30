مسلسل المعلم الحلقة 19| مصطفى شعبان يتعاون مع الشرطة وينجو من فخ الجنتل وعنتر

بدأت الحلقة 19 من مسلسل "المعلم" بأحداث شيقة حيث وافق مصطفى شعبان على التعاون مع اللواء شوقي للقضاء على الجنتل وعنتر والقبض عليهم متلبسين بعد وصول شحنة السمك المحملة بالمخدرات إلى السوق.

توالت أحداث الحلقة حول سفر مصطفى شعبان إلى السويس من أجل إحضار السمك، ليحذر الريس غريب المعلم أن هناك وضعًا غريبًا في تلك الشحنة، وحذره من المخاطر، ليؤكد المعلم له إنه يأخذ احتياطاته، وبالفعل تحرك المعلم للعودة القاهرة بسيارة السمك، حيث تم وضع فيه المخدرات، واستطاع مصطفى شعبان أن يقطع الطريق على رجال الجنتيل، ولكنهم فشلوا في الحصول على المخدرات.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" كل من؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.