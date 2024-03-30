مرتبط يد الزمالك يهزم الأهلي بـ«دوري المحترفين»

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006، على نظيره الأهلي بنتيجة 31 - 30، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة دوري المحترفين.



وقدم لاعبو الزمالك، أداءًا مميزًا خلال اللقاء، واستطاع الفريق السيطرة على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى النهاية.

وانتهى الشوط الأول للقاء بتقدم الزمالك بنتيجة 14 - 10، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بنتيجة 31 - 30.

ويقود الجهاز الفني لمرتبط الزمالك 2006 كل من، محمد رمضان "هتلر" مديرًا فنيًا، وحمادة الروبي مشرفًا على الفريق، وأحمد فوزي إداريًا.