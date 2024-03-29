بقيادة أحمد حجازي.. اتحاد جدة يضرب الفيحاء بثلاثية بالدوري السعودي

ضرب فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، ضيفه الفيحاء بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

بدأت أحداث المباراة بإهدار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم العميد لركلة جزاء في الدقيقة 20، ليرد الفيحاء بهدف بعد مرور 5 دقائق من ركلة جزاء أيضًا نفذها بنجاح عبدالحميد صابيري.

وأدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، قبل أن يحرز زميله أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 45+2 من صناعة بنزيما، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على الفيحاء بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل مروان الصحفي ثالث الأهداف في الدقيقة 90+4 من صناعة حمدالله، ليعود اتحاد جدة في النتيجة بعد تأخره بالفوز بنتيجة 3-1.

وشارك أحمد حجازي في 6 مباريات مع الاتحاد حتى الآن في بطولة الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما حل الفيحاء ثامنًا وفي رصيده 32 نقطة.