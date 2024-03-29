الدوري السعودي.. أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء.

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره الفيحاء على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن)، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد، ليواصل حجز مكانه ضمن كتيبة المدرب جالاردو، وذلك بعد قيده في قائمة الفريق المحلية في يناير الماضي.

وشارك أحمد حجازي في 5 مباريات مع العميد حتى الآن في بطولة الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويحتل فريق اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المرتبة الثامنة وفي رصيده 32 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - لويز فليبي - فواز الصقور

خط الوسط: نجولو كانتي - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي

وفي الهجوم: فيليبي جوتا - كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.