تدريبات تأهيلية ل"روقا" على هامش مران الزمالك

خاض محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أدى "روقا" الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم، قبل خوض تدريبات تأهيلية في أرض الملعب بالركض الخفيف، بجانب تدريبات أخرى متنوعة تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.