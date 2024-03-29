الطفل آدم وهدان عن "إمبراطورية ميم": خالد النبوى أب حقيقى .. وشخصية "مازن" تشبهنى

حظى الطفل آدم وهدان بجماهيرية كبيرة بسبب موهبته المتميزة، إذ جعل ملامحه البريئة محفورة في أذهان محبيه بعد نجاحه في مسلسل "حالة خاصة"، مع الفنانة غادة عادل والفنان طه دسوقي وحقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا واسعًا وأشاد النقاد الفنيون بدوره المميز.

يشارك الطفل آدم وهدان في مسلسل "إمبراطورية ميم" ويجسد شخصية "مازن"، وقال في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" عن تفاصيل العمل، "سعيد جدًا بالمشاركة فى مسلسل بحجم إمبراطورية ميم وأسماء عباقرة".

وعن ردود أفعال الجمهور وفريق العمل، قال: "الناس بتشير لي ويقولون عامل شغل حلو، وأنا سعيد بكل الأساتذة في المسلسل؛ لأنهم يساعدوننا جدًا وفي مقدمتهم خالد النبوي أب حقيقي، يهتم بنا كثيرًا على مستوى المسلسل وخارجه، ويحفزنا كثيرًا على الاهتمام بالمستوى المهني والتعليمي، وهو ما أفعله".

أوضح الطفل آدم وهدان تفاصيل شخصية "مازن" قائلًا: "الأستاذ خالد النبوي لقبني بـ "عبقرينو"؛ لأن الشخصية تقترب مني كثيرًا في الواقع وهذا ما يجعلني طوال الوقت مطمئنًا، وكذلك الأستاذة نشوى مصطفى تعاملنا مثل الأم الحقيقية، والفنانة حلا شيحة أيضًا".

وأردف: "المخرج محمد سلامة ساعدني كثيرًا وثقته في موهبتي الفنية داعم رئيسي على المستوى الشخصي والمهني، وعن المشاهد الأقرب إلى قلبي وهو بصحبة إخواتي، بنقدمها بشكل ممتع ومختلف وبحبها جدًا".

لاقى مسلسل "إمبراطورية ميم" تفاعلا كبيرا من الجمهور منذ بداية عرض أولى حلقاته، حيث يشارك في بطولته كل من؛ خالد النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، حلا شيحه، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، نورهان منصور، عمر زهران، والأطفال آدم وهدان ومنى أحمد زاهر و ريمون توفيق، والعمل من إخراج محمد سلامة.

تدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" حول مختار أبوالمجد الذي يعيش مع أبنائه الـ 6 بعد وفاة زوجته ويتولى رعايتهم وتربيتهم، التي تعد مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقه خاصة أن الأبناء في مراحل عمرية مختلفة، وتتعقد الأمور عندما يدخل الأب في حب جديد فيجد نفسه حائرًا ما بين مشاعر الحب التي يختبرها من جديد وبين مسئولية تربية الأبناء الذين بدأوا في التمرد عليه.

سبق وتم تقديم فكرة "إمبراطورية ميم" في عمل سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1972، لكن الرواية الحقيقية بطلها رجل كانت في 15 صفحة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون في عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكما للبيت، دليل على حبهم له.