غداً.. الحكم على نسرين طافش فى تهمة البلاغ الكاذب

تنتظر الفنانة نسرين طافش حكم محكمة جنح أكتوبر يوم غد السبت في قضية البلاغ الكاذب المقامة ضدها من قبل نشوى صفاء الدين، والتي تطالب فيها بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

كانت قد اتهمت نسرين طافش نشوى صفاء الدين بسوء قصد بارتكاب جريمة النصب من خلال بيعها قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع في الريف الأوروبي بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية.

قامت نسرين طافش بتقديم بلاغ ضد نشوى صفاء الدين.

من جانبها تقدمت المشكو فى حقها بدعوى ضد "طافش" تتهمها فيها بالبلاغ الكاذب وطالبت فيها بتعويضًا مدنيًا مؤقتًا قيمته 100 ألف جنيه.

وحددت المحكمة جلسة الغد للنطق بالحكم.