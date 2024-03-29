وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره.. صور

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، بعد صلاة الجمعة اليوم، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، بالقاهرة ، مشيدًا بمستوى التطور شديد الرقي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أعمال تطوير المسجد.
ووجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة.
وأكد «جمعة»، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس السيسي، 11887 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه.
يأتي افتتاح مسجد السيدة زينب اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد السيدة رقية كدرة تاج لتطوير هذه المساجد.