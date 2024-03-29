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الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الكرملين: لن نقبل أن يُفرض علينا أي قواعد في مفاوضات حل الأزمة في أوكرانيا

الكرملين
الكرملين
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تقبل أن يُفرض عليها أي قواعد في المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف - تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن رؤيته للطريق نحو السلام - "لن نقبل أي قواعد يتعين علينا اتباعها أو أن يضعها لنا شخص آخر". بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 24 فبراير 2022 - شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات ضخمة ضد روسيا.

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