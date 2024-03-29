الكرملين: لن نقبل أن يُفرض علينا أي قواعد في مفاوضات حل الأزمة في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لن تقبل أن يُفرض عليها أي قواعد في المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وقال بيسكوف - تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن رؤيته للطريق نحو السلام - "لن نقبل أي قواعد يتعين علينا اتباعها أو أن يضعها لنا شخص آخر". بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في 24 فبراير 2022 - شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات ضخمة ضد روسيا.