دوري أبطال أفريقيا.. موديست يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني بعد قليل على الملعب الوطني مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية

خط الهجوم : حسين الشحات وبيرسي تاو وانتوني موديست

يذكر أن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.