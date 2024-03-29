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الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري بالخصوص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه خلال عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص، جرى اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

قسم شرطة الخصوص لقي شخص مصرعه أمن القليوبية اللواء نبيل سليم