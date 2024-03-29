جمال علام: لا أزمة بين حسام وصلاح.. والمنتخب يحتاج للدعم الإعلامي والجماهيري

نفى جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، وجود ازمة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح كابتن المنتخب.. وطالب علام وسائل الاعلام تحري الدقة والحرص على مصلحة المنتخب الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل .

وذكر علام في حديثه ردا على اسئلة ضيوف الصالون الثقافي الرمضاني الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود، ان تضخيم الامور واساءة التفسير لتصريحات الجهاز الفني امر ليس في صالح احد، وسيكون له مردود سلبي على الجميع .

وأكد رئيس اتحاد الكرة أن البعض يحاول أن يفتعل أزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح من خلال تفسير التصريحات حسب الأهواء مؤكدا أنه علي يقين من حسن العلاقة بين مدرب المنتخب وقائده.

وأكد علام أنه رغم يقينه بعدم وجود أزمة إلا أنه يرحب بأي مبادرة مثل عقد جلسه وديه تجمعه بحسام حسن ومحمد صلاح علي الاقل لنسف تلك الفكرة التي باتت تؤرق مسيرة المنتخب وتأخذ حيز اهتمام إعلامي كبير.

وشدد رئيس الاتحاد علي أن الألماني يورجين كلوب المدير الفني لليفربول هو من صنع الأزمة بعدم التزامه بالاتفاق مع اتحاد الكرة بشأن توقيت الاعلان عن إصابة صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية .

وقال ان الجهاز الطبي للمنتخب كان على تواصل تام مع نظيره في ليفربول واتفقا على الاعلان عن سفر صلاح للعلاج بعد المباراة لكن كلوب اجاب في مؤتمر صحفي عن سؤال بشأن اصابة صلاح فأجاب انه سيعالج في ليفربول ويعود للمنتخب حال تقدمه في البطولة فأثار بلبلة لدى الرأي العام،وشكك البعض في اصابة صلاح حتى بعد غيابه عن فريقه بعد البطولة .

وتطرق جمال علام الى ان البطولة الودية التي خاضها المنتخب حققت الاهداف التي سعى اليها الجهاز الفني باعتبارها اول تجربة له، ووجه علام التحية للجماهير المصرية التي شجعت المنتخب في بداية مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجميع لضمان تحقيق الاهداف والعودة للمونديال.



واشار علام الى ان مجلس ادارة الاتحاد انتهى من تشكيل الاجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية وعين مديرا فنيا للاتحاد لتهيئة المناخ الايجابي للعمل وفق خطة واستراتيجية تستهدف الارتقاء بالكرة المصرية

وردا على سؤال عن الرخص التدريبية وما اثير حول عدم وجود رخصة برو في مصر، اكد انه في ولايته الاولى من ٢٠١٢ الى ٢٠١٦ نظم الاتحاد العديد من الدورات التي كانت تبدأ ب c ثم B وصولا الى A لكن توقفت الدورات الى ان تولى المهمة في العام ٢٠٢٢ وعادت الدورات لكن النظام في الاتحاد الافريقي لكرة القدم تغير واصبحت البداية من D الى جانب قضاء عام بين الدورة والاخرى ونجحنا في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الافريقي يختصر المدة الى ستة شهور ونظمنا دورات في كل محافظات مصر من خلال لجنة المدربين وقريبا جدا ان شاء الله سننظم دورة Pro الى جانب دورات مسار سريع تختصر المدة الزمنية بين الدورات

وردا على سؤال حول اسباب عدم وجود منتخب وطني للمحليين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين، اكد علام انه اول من شكل منتخ للمخليين تولاه لكن الاندية اعربت عن انزعاجها بسبب ان الكرة المصرية تعتمد على اللاعبين المحليين عكس نظيراتها في شمال افريقيا التي لديها منتخبات كاملة من المحترفين وبالتالي اكون اختيارات المحليين متاحة بشكل كبير للمدربين، لكننا سنسعي لتشكيل منتخب للمحليين يضم نخبة اللاعبين في الدوري الممتاز ودوري المحترفين من غير المنضمين للمنتخب الاول ولاتاحة الفرصة امام المدير الفني ليستفيد من عناصر يتوقع لها ان تبرز وتلفت الانظار كما انها فرصة للاعبين مثيرين لتمثيل وارتداء شعار المنتخب الوطني قد لايجدونها مع المنتخب الاول



وعن بطولة كأس الاتحاد التي لم تجد قبولا لدى الاندية أكد علام ان البطولة لم تكن للفرق الاولى وانما لفرق مواليد ٢٠٠٥، وعن مستقبل دوري المحترفين احد انه مستمر وسيسهم في الارتقاء بمستوى الكرة المصرية

وأكد علام الذي فاز مؤخرا برئاسة اتحاد شمال افريقيا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا معالاشقاء في شمال افريقيا لتبادل الخبرات وصقل الكوادر بما يعود على الكرة في بلدان شمال افريقيا بالفائدة خصوصا وان اربع منتخبات منها ضمن المستوى الاول للكرة الافريقية