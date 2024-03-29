سكرتير مساعد مطروح يتفقد أعمال التطوير بحى الشروق

قام المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، اليوم الجمعة، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، وممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والكهرباء، بتفقد أعمال التطوير بحى الشروق بالكيلو 7 ومدخل المدينة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل أى عقبات لسرعة إنهائها في التوقيتات المحددة، لمتابعة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف من مراجعة وتنسيق في شبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات وغيرها، لتوفير مزيد من الخدمات في إطار جهود المحافظة لتطوير المنطقة بالشكل الحضارى والتيسير على حركة السيارات والمواطنين؛ وذلك بعد توسعة الشارع وإزالة الاشغالات، مع المتابعة المستمرة لإزالة المعوقات بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية في أعمال البنية التحتية.

ياتى ذلك في إطار الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة مدخل حى الشروق والتى يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وكذلك تفقد أعمال تطوير وتوسعة مدخل المدينة من الكيلو 8 إلى داخل المدينة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.