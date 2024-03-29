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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مستشفى أسوان التخصصي تحتفل باليوم العالمي للصيادلة

مستشفى أسوان التخصصي
مستشفى أسوان التخصصي تحتفل باليوم العالمي للصيادلة
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نظمت مستشفى أسوان التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصيادلة، وذلك تقديرًا لدورهم الهام في تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وأوضحت الدكتورة سلوى حسن أحمد، مدير قسم الصيدلة بهيئة الرعاية الصحية بأسوان، أن الفاعليات تضمنت ندوة تعريفية للمنتفعين بأهمية الصيدلي ودوره في المنظومة الصحية، حيث تم التطرق إلى مختلف الأدوار التي يقوم بها الصيدلي في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، من صرف الأدوية وتقديم الاستشارات الدوائية، إلى المتابعة مع المرضى للتأكد من التزامهم بتناول الأدوية بشكل صحيح.

كما شملت الاحتفالية توزيع الهدايا على الصيادلة، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، بالإضافة لاستطلاع آراء المواطنين والجمهور في الخدمة المقدمة من خلال الصيادلة داخل المستشفى.

من جهته، أشاد الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، بدور الصيادلة في المنظومة الصحية، وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى.

وأضاف: "إن هيئة الرعاية الصحية بأسوان حريصة على دعم الصيادلة وتطوير مهاراتهم، وذلك من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، التي تساعدهم على أداء عملهم بشكل أفضل."

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مستشفى أسوان التخصصي هيئة الرعاية الصحية اليوم العالمي للصيادلة أخبار محافظة أسوان