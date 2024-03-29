منتقدة ضعف التحضير للمسلسل.. فايزة هنداوي: «مليحة» مش مليحة

منذ طرح البرومو الرسمي والتشويقي لمسلسل «مليحة» في السادس عشر من مارس الجاري، والمشارك ضمن الأعمال الدرمية للموسم الرمضاني 2024، والذي يلقي الضوء على القضية الفلسطينية، وينتظر عشاق الدراما المصرية مثل هذه الأعمال بلهفة شديدة، للتعرف على مجريات الأحداث، والقصة المطروحة، وكيفية التناول لقضية من أبرز وأهم قضايا الوطن العربي.

ونشرت الناقدة الفنية فايزة هنداوي على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لبوستر مسلسل «مليحة» معلقة: في حرب على غزة، يالا بينا نعمل مسلسل عن فلسطين من غير تحضير كويس، ولا سيناريو قوي، ولا إنتاج مناسب لموضوع مهم زي ده، فتطلع النتيجة مش"مليحة".

وتابعت: لكن برضو لازم نشكر صناع المسلسل على أننا شفنا فلسطين في الدراما التليفزيونية، لعلها تكون بداية لأعمال أقوى تناسب حجم القضية.

مسلسل «مليحة» تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في «السلوم»، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر إلى العودة مرة أخرى إلى «غزة» عن طريق مصر، ثم تواجه العديد من الصعوبات.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانين: ميرفت أمين، دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، على الطيب، أمير المصري، سيرين خاس، مروة أنور، ديانا رحمة، أنور خليل، مروان عايش، سامي مغاوري، وليد حماد، مصطفى سلامة، إسماعيل فرغلي، مريم الفرجاني، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.