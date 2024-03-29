للمرة الثالثة.. إقبال ضعيف للجمعية العمومية للصحفيين

شهد مقر نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة ٢٩ مارس، إقبالًا ضعيفًا للغاية لأعضاء الجمعية العمومية للمرة الثالثة على التوالي، لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والسنة المنتهية في 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023مكان مجلس النقابة.

وقد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9870» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2022م، والسنة المنتهية في 31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

ونشرت النقابة الدعوة في جريدتى «الأهرام»، و«الأخبار» طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعامى 2022م، و2023م، وكذا تقرير مجلس النقابة.