اليوم.. صندوق النقد الدولي يبحث منح قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار

الجمعة 29/مارس/2024 - 11:14 ص

يجتمع صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، لمناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادى.

وأعلن صندوق النقد، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأكد صندوق النقد، فى بيان صحفى، عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الاجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.