طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على جنوب سيناء والعظمى 30 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا حارًا نهارًا، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 30 درجة والصغرى 18 درجة، ورياح نشطة 38 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 20 درجة، والصغرى 8 درجات، وكانت رأس سدر تعرضت لسقوط أمطار خفيفة فجر اليوم.

أجواء مغيرة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وحثت الهيئة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر.

كما أن ما زال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

أول موجة حارة فى ربيع 2024

كانت الهيئة الأرصاد الجوية قد أشارت في بيان لها إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن جنوب سيناء:

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25.

طابا الصغرى 15 والعظمى 25.

كاترين الصغرى 8 والعظمى 20.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 26.

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.