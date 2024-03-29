دراسة حديثة تكشف تأثير التدخين على الدهون وعلاقته بأمراض القلب والسكتة الدماغية

كشفت العديد من الأبحاث عن تأثير التدخين على الصحة العامة وعلاقته بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وأن التدخين قد يزيد من دهون البطن والدهون الحشوية وهي الدهون غير الصحية العميقة داخل البطن، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية والخرف كما أنه من الصعب رؤية هذه الدهون الحشوية.

كما قدمت الأبحاث أدلة داعمة على أن التدخين قد يتسبب في زيادة هذا النوع من الدهون وفقا لما تقدم به الباحثون من جامعة كوبنهاغن بدمج من نتائج تلك الدراسات الجينية المختلفة، والتي شملت أكثر من مليون شخص لتثبت إنه من المرجح أن تكون هذه الدهون دهونا حشوية، والتي تلتف حول أعضاء البطن وليس الدهون تحت الجلد التي تقع تحت الجلد مباشرة.

كما أوضح الدكتور جيرمان كاراسكويلا من جامعة كوبنهاغن بدمج أن تأثير التدخين على دهون البطن يحدث بغض النظر عن عوامل أخرى مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو تعاطي الكحول أو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو مدى ميل الشخص إلى المخاطرة.

وتابع تعزز هذه النتائج أهمية الجهود واسعة النطاق لمنع التدخين والحد منه بين عامة السكان لأن هذا قد يساعد أيضا في تقليل الدهون الحشوية في البطن وجميع الأمراض المزمنة المرتبطة بها.

كما تؤكد الدراسة أن الوقاية من التدخين والإقلاع عنه أمر بالغ الأهمية للحد من حدوث العديد من الاضطرابات المزمنة وخاصة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، ومع ذلك غالبا ما يرتبط الإقلاع عن التدخين بزيادة الوزن ما قد يقلل من الدافع للإقلاع المتواصل وتقويض الفوائد الصحية، وعلى الرغم من أن المدخنين عموما لديهم وزن أقل في الجسم إلا أنهم يميلون إلى امتلاك دهون في البطن أكثر من غير المدخنين ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.