الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل صدمته سيارة مسرعة بالهرم

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة طفل صدمته سيارة مسرعة بشارع الهرم، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث للتحقيق، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أمام مدرسة عزيز المصري، بشارع الهرم.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء عبور الطفل "يوسف.و" الطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور متفرقة.

نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج، وتحفظت الشرطة على سائق السيارة المتسبب في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.