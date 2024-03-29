اليوم .. الكنائس المسيحية تحتفل "بالجمعة العظيمة"

تحتفل جميع الكنائس المسيحية التي تسير على التقويم الغربي، اليوم بالجمعة العظيمة، بالأراضي المقدسة، كما تحتفل الكنائس حول العالم أيضاً بمختلف مذاهبها وطوائفها بالجمعة العظيمة.

واحتفلت الكنائس أمس بخميس الأسرار المقدسة، قداس العشاء السري الأخير للسيد المسيح ورتبة غسل الأرجل، حيث ترأس في كنيسة القيامة صباح أمس الباكر الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين والآباء الفرنسيسكان القداس الاحتفالي ورتبة غسل الأرجل لأثني عشر من كهنة الآباء الفرنسيسكان وكهنة اللأكليريكية للبطريركية اللاتينية من بيت جالا تيمنا بالسيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس، بحضور القاصد الرسولي رئيس الأساقفة ادولفو تيتو يلانا، والنائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين المطران وليم الشوملي والمطران بولس مار كوتسو، ولفيف من الآباء الفرنسيسكان ولفيف من كهنة البطريركية اللاتينية ولفيف من طلاب اللاهوت للأكليريكية البطريركية اللاتينية من بيت جالا بحضور فرسان القبر المقدس والليجيو ماريه والراهبات والرهبان من مختلف الابرشيات اللاتينية الكاثوليكية وعشرات من الحجاج والزوار وأبناء الرعية اللاتينية في القدس..

كنيسة المخلص الرعوية بدير اللاتين

وترأس كاهن رعية اللاتين الاب أمجد صبارة ونائبه الاب ايمن بطحيش حفلة رتبة غسل الأرجل لأثني عشر شابا من ابناء الرعية اللاتينية في كنيسة المخلص الراعوية بدير اللاتين بالقرب من باب الجديد بالقدس، شارك معه كاهن رعية مار يعقوب بيت حنينا الاب روفائيل تيم الفرنسيسكاني وكاهن كنيسة الدمعة جبل الزيتون الاب سيباستيان الفرنسيسكاني ولفيف من الاباء الفرنسيسكان وبحضور أعضاء مجلس الرعوي ومار فرنسيس العلمانيين وأعضاء الليجيو ماريه ومدرسة الاحد والراهبات والرهبان والعائلات اللاتينية في القدس وضواحيها.

وترأس كاهن رعية اللاتين الاب أمجد صبارة ونائبه الاب ايمن بطحيش حفلة رتبة غسل الأرجل لأثني عشر شابا من ابناء الرعية اللاتينية في كنيسة المخلص الراعوية بدير اللاتين بالقرب من باب الجديد بالقدس، شارك معه كاهن رعية مار يعقوب بيت حنينا الاب روفائيل تيم الفرنسيسكاني وكاهن كنيسة الدمعة جبل الزيتون الاب سيباستيان الفرنسيسكاني ولفيف من الاباء الفرنسيسكان وبحضور أعضاء مجلس الرعوي ومار فرنسيس العلمانيين وأعضاء الليجيو ماريه ومدرسة الاحد والراهبات والرهبان والعائلات اللاتينية في القدس وضواحيها. كنيسة العائلة المقدسة-غزة

كما ترأس كاهن رعية اللاتين في غزة الاب يوسف اسعد قداس العشاء السري الأخير للسيد المسيح ورتبة غسل الأرجل لأثني عشر شابا من ابناء الرعية اللاتينية في غزة في كنيسة العائلة المقدسة للاتين رغم الحرب الغاشمة ضد ابناءنا .

كما ترأس كاهن رعية اللاتين في غزة الاب يوسف اسعد قداس العشاء السري الأخير للسيد المسيح ورتبة غسل الأرجل لأثني عشر شابا من ابناء الرعية اللاتينية في غزة في كنيسة العائلة المقدسة للاتين رغم الحرب الغاشمة ضد ابناءنا . كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك

كم ترأس رئيس الاساقفة ياسر العياش مطران أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في كنيسة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في القدس ولفيف من الكهنة رتبة زيت التائبين وصلاة الغروب والقداس الالهي وخدمة الآلآم الخلاصية وقراءة الأناجيل الأثني عشر المقدسة، تخللها رتبة الصلب على أنغام جوقة الكنيسة بقيادة الراهبات ودورين منير وأعضاء لجان الكنيسة باللحن البيزنطي ومن أبناء الرعية ،بحضور المختار واصف ضاهر ووجهاء وابناء وعائلات رعية الروم الملكيين الكاثوليك والحجاج والزوار من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا والاردن.

* كنيسة السريان الكاثوليك

كما جرى في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في مدينة بيت لحم حفلة غسل الارجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية السريان الكاثوليك ترأسها المطران مار أفرام سمعان مطران السريان الكاثوليك في القدس وبيت لحم عاونه لفيف من الكهنة السريان الكاثوليك ولفيف من الشماسات والشمامسة في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك وحضرها مختار ووجهاء وأبناء وعائلات رعية القدس وبيت لحم والحجاج والزوار من فرنسا والسويد وألمانيا وكندا.

* كنيسة الفادي الانجيلية اللوثرية

وترأس المطران سني ابراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القدس والاردن والشرق الاوسط ، صلاة خميس الأسرار وبعدها جرت مسيرة عبر طريق ألآلام الى كنيسة الجثمانية ومن ثم الى مستشفى ألمطلع (أوغسطا فكتوريا) بمشاركة المطارنة والقساوسة ووجهاء وأبناء الرعية اللوثرية الانجيلية وأعضاء من السلك الدبلوماسي الألماني والدنماركي والسويدي والنرويجي والفنلندي.

* كنيسة القديس الشهيد جورج الانجليكانية

وترأس رئيس الاساقفة حسام نعوم رئيس كنيسة الأسقفية العربية الأنجليكانية في القدس والشرق الاوسط عاونه لفيف من القسس حفلة غسل ألأرجل والخدمة الالهية تحت الصليب لأثني عشر تلميذا من ابناء الرعية الاسقفية العربية في كنيسة كاتدرائية القديس جورج الشهيد في القدس بالقرب من مدرسة المطران طريق نابلس بمشاركة لفيف من المطارنة والقساوسة وأعضاء من السلك الدبلوماسي القنصلي البريطاني والاميركي.

* كنيسة أبي الموارنة

وأقيمت رتبة غسل الأرجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية الموارنة في القدس ترأسها لفيف من كهنة الموارنة وحضرها المختار يوسف عون ووجهاء وأبناء رعية الموارنة في القدس .

كم ترأس رئيس الاساقفة ياسر العياش مطران أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في كنيسة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في القدس ولفيف من الكهنة رتبة زيت التائبين وصلاة الغروب والقداس الالهي وخدمة الآلآم الخلاصية وقراءة الأناجيل الأثني عشر المقدسة، تخللها رتبة الصلب على أنغام جوقة الكنيسة بقيادة الراهبات ودورين منير وأعضاء لجان الكنيسة باللحن البيزنطي ومن أبناء الرعية ،بحضور المختار واصف ضاهر ووجهاء وابناء وعائلات رعية الروم الملكيين الكاثوليك والحجاج والزوار من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا والاردن. * كنيسة السريان الكاثوليك كما جرى في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك في مدينة بيت لحم حفلة غسل الارجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية السريان الكاثوليك ترأسها المطران مار أفرام سمعان مطران السريان الكاثوليك في القدس وبيت لحم عاونه لفيف من الكهنة السريان الكاثوليك ولفيف من الشماسات والشمامسة في كنيسة مار يوسف للسريان الكاثوليك وحضرها مختار ووجهاء وأبناء وعائلات رعية القدس وبيت لحم والحجاج والزوار من فرنسا والسويد وألمانيا وكندا. * كنيسة الفادي الانجيلية اللوثرية وترأس المطران سني ابراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القدس والاردن والشرق الاوسط ، صلاة خميس الأسرار وبعدها جرت مسيرة عبر طريق ألآلام الى كنيسة الجثمانية ومن ثم الى مستشفى ألمطلع (أوغسطا فكتوريا) بمشاركة المطارنة والقساوسة ووجهاء وأبناء الرعية اللوثرية الانجيلية وأعضاء من السلك الدبلوماسي الألماني والدنماركي والسويدي والنرويجي والفنلندي. * كنيسة القديس الشهيد جورج الانجليكانية وترأس رئيس الاساقفة حسام نعوم رئيس كنيسة الأسقفية العربية الأنجليكانية في القدس والشرق الاوسط عاونه لفيف من القسس حفلة غسل ألأرجل والخدمة الالهية تحت الصليب لأثني عشر تلميذا من ابناء الرعية الاسقفية العربية في كنيسة كاتدرائية القديس جورج الشهيد في القدس بالقرب من مدرسة المطران طريق نابلس بمشاركة لفيف من المطارنة والقساوسة وأعضاء من السلك الدبلوماسي القنصلي البريطاني والاميركي. * كنيسة أبي الموارنة وأقيمت رتبة غسل الأرجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية الموارنة في القدس ترأسها لفيف من كهنة الموارنة وحضرها المختار يوسف عون ووجهاء وأبناء رعية الموارنة في القدس . كنيسة الأرمن الكاثوليك

كما أقيمت رتبة غسل الأرجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية الارمن الكاثوليك ترأسها ممثل بطريركية الارمن الكاثوليك في القدس المنسنيور جورج دنكاي في كنيسة المرحلة الرابعة للأرمن الكاثوليك في الواد داخل البلدة القديمة في القدس بحضور أبناء ووجهاء الرعية الأرمنية الكاثوليكية والحجاج والزوار الأرمن.

كما أقيمت رتبة غسل الأرجل لأثني عشر تلميذا من أبناء رعية الارمن الكاثوليك ترأسها ممثل بطريركية الارمن الكاثوليك في القدس المنسنيور جورج دنكاي في كنيسة المرحلة الرابعة للأرمن الكاثوليك في الواد داخل البلدة القديمة في القدس بحضور أبناء ووجهاء الرعية الأرمنية الكاثوليكية والحجاج والزوار الأرمن. كنيسة الراعي الصالح للاتين – أريحا

كما ترأس الاب ماريو حاتشيتي الفرنسيسكاني كاهن رعية اللاتين في اريحا رتبة غسل الارجل ل -12 –تلميذا تيمنا بالسيد المسيح في كنيسة الراعي الصالح للاتين, وقام في خدمة الهيكل راهبات الفرنسيسكانيات,وجوقة الشبيبة المسيحية,بحضور الليجيو ماريه, ومختار ووجهاء وعائلات الرعية اللاتينية, وطلاب مدرسة تراسنطا,وحشد من الحجاج والزوار والسواح الكاثوليك وغيرهم المتواجدين في زيارة الاماكن المقدسة ومعالم اللأثار القديمة في المدينة وجبل القرنطل (جبل ألتجربة جبل الصوم الاربعيني) في أريحا.

الساعة المقدسة في كنيسة الأمم للاتين النزاع الاخير للسيد المسيح في بستان الجثمانية

وترأس في الساعة التاسعة من مساء أمس في كنيسة النزاع الأخير للسيد المسيح داخل كنيسة الجثمانية في القدس ترأسها حارس الاراضي المقدسة الاب فرانشيسكو باتون ونائبه الاب ابراهيم فلتس والاب اسطفان ميلوفيتش والوكيل العام للحراسة ومسؤولي الاستاتيسكو الاب أثاناسيوس ماكورا وكاهن رعية اللاتين الاب أمجد صبارة ونائبه والاب روفائيل تيم الفرنسيسكاني رئيس مركز تراسنطا بيت حنينا القدس ونائبه الاب جورج حداد الفرنسيسكاني وكاهن كنيسة الدمعة جبل الزيتون الاب سيباستيان الفرنسيسكاني ، وحشد كبير من رهبان وراهبات ورؤساء من مختلف الابرشيات المسيحية اللاتينية الكاثوليكية بالأحتفال بالساعة المقدسة تذكارا بصلاة السيد المسيح قبل القبض عليه من قبل الحرس الروماني من قبل قبلة تلميذه الخائن يهوذا الأسخريوطي في بستان الجثمانية في القدس،وحضرها رئيس الجمعية المسيحية الوطنية ابراهيم مطر وأعضائها ومجموعة كشافة الكاثوليك العرب القدس والحجاج والزوار والشبيبة العاملة المسيحية, والليجيو ماريه, ووجهاء وأبناء ورجال وسيدات وعائلات من مختلف الرعايا المسيحية من القدس والاراضي الفلسطينية,والاردن, واسرائيل.والعالم

مسيرة شموع للشبيبة العاملة المسيحية

وفور انتهاء الساعة المقدسة نظم أبناء الشبيبة العاملة المسيحية في القدس،مساء أمس،فور انتهاء الساعة المقدسة في كنيسة النزاع الأخير (ألأمم)في الجثمانية تحت رعاية مرشدها الروحي الأب أمجد صبارة كاهن رعية اللاتين في القدس ونوابه الآباء الآجلاء الفرنسيسكان ونائب الحراسة الاب ابراهيم فلتس مدير مدرسة تراسنطا للبنين، مع حشود المحتفلين بمسيرة شموع انطلقت من كنيسة النزاع الجثمانية متجهة الى كنيسة صياح الديك الواقعة على منحضرات سلوان جبل صهيون بالقرب من باب النبي داود عبر وادي قدرون،مرورا بسلوان ووصولا الى كنيسة القديس بطرس،ثم تابعت الجماهير مسيرتها وهي حاملة مشاعل النار المضيئة في أياديها وهم يرنمون الترانيم الدينية عن الاحداث التي جرت حول سور القدس العظيم التاريخي في جبل صهيون الى ساحة باب الخليل ووصولا الى ساحة دير اللاتين عبر باب الجديد والتي استمرت حتى فجر اليوم الجمعة العظيمة, وشارك فيها ألاف المحتفلين من الشبيبة العاملة المسيحية ,الليجيو ماريه والعائلات المسيحية والرهبان والراهبات من القدس والاراضيالفلسطينية, والناصرة,وحيفا، والجليل الاعلى، والحجاج والزوار، وهم ينشدون الصلوات والترانيم من أجل الأمن والأمان والسلام العادل والخير والمحبة بين كافة المؤمنين من ابناء الاديان السماوية الثلاثة في هذه الارض المقدسة والمنطقة ووقف الحرب على غزة وخاصة في سوريا والعراق ولبنان ومصر والجزيرة العربية وأفريقيا وأوكرانيا والعالم.