قوات الاحتلال الخاصة تحاصر منزل بمخيم نور شمس في طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الخاصة تحاصر منزلًا بمخيم نور شمس في طولكرم، وتم تفعيل صفارات الإنذار في المخيم تزامنًا مع اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال لمنطقة جبل النصر بالمخيم.

كما أرسل الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرم.

ومنذ قليل، فتحت زوارق الاحتلال الحربية النيران تجاه منازل المواطنين على شاطئ المحافظة الوسطى.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أنه تم وصول 8 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة موسى بمخيم المغازي وسط القطاع.

كما نفذت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، وقصفت المدفعية مناطق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غارات جوية استهدفت منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت أرض زراعية في المغازي وسط القطاع.

واستشهدت سيدة فلسطينية وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية قصف استهدف مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف شهيدة وعدد من الإصابات.