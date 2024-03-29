سوريا.. انفجارات عنيفة تدوي في منطقة مطار حلب الدولي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بوجود دوي انفجارات عنيفة في منطقة مطار حلب الدولي، وأفاد أن الدفاعات الجوية السورية تحاول التصدي لأهداف معادية في سماء المنطقة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجارات هزت مدينة دير الزور والبوكمال شرق سوريا تزامنًا مع تحليق طائرات مسيرة مجهولة .

وأضاف، أن الاستهدافات التي حدثت في مدينة دير الزور نتج عنها مقتل 7 من الميليشيات الإيرانية، في حصيلة أولية، وسط معلومات عن مقتل شخصية قيادية في حي الفيلات بالمدينة.

وأفاد مراسل قناة "الحدث" الإخبارية، أن الضربات استهدفت مستودعًا لتخزين الأسلحة في مدينة دير الزور شرق سوريا، وقامت الميليشيات الإيرانية بفرض طوقًا أمنيًا في محيط المناطق المستهدفة.