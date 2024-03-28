التفاصيل الكاملة لمصرع عروس وشابين بالقليوبية

اتشحت قرية طنط الجزيرة، التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، بالسواد بعد مصرع 3 شباب في عمر الزهور في حادث مأساوي، حيث لقيت عروس مصرعها ضمن الحادث.

وقال عدد من أهالي القرية، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" القرية تعيش يوم حزين بسبب فقدان ثلاثة من خيرة شبابها، مرمدين أن الفتاة التي لقيت مصرعها عروسة وكانت حامل بالشهر الثامن ولقيت مصرعها هي وجنينها.

وأضاف أهالي قرية طنط الجزيرة بطوخ، مسقط رأس العروس أنها لقيت مصرعها رفقة شابين من خيرة شباب القرية وأنها تصادف مرورها أثناء انقلاب الدراجة النارية التي كان يقودها الشابين حيث اصطدمت بها الدراجة النارية وسقطت فاقدة وعيها وجرى نقلها رفقة الشابين لمستشفى بنها الجامعي ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مركز طوخ بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث وتبين انقلاب دراحة نارية كان يقودها "محمد.م.ش"، وصديقه "عبدالرحمن.ح"، فانقلبت بهما تصادف مرور الشابة سمر حلاوة محمد التي لم يمضي على زواجها أشهر، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وتبين وفاتهم جميعا.