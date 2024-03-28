كولر يتفقد أرضية ملعب مباراة سيمبا التنزاني "صور"

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تفقد ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بإحدى قاعات الملعب للحديث عن مباراة سيمبا.

وتفقد كولر أرضية الاستاد والتجهيزات التي تتم في ملعب المباراة قبل مواجهة سيما التنزاني غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة من مساء غد الجمعة (بتوقيت القاهرة)، بملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.