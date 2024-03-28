البابا فرانسيس يحتفل بخميس الأسرار في سجن ريبيبيا

توجه البابا فرنسيس إلى سجن للنساء في ريبيبيا Rebibbia (روما) للاحتفال بقدّاس خميس الأسرار، وللمناسبة، التقي السجينات وأعضاء طاقم السجن. منذ بداية حبريّته، يتوجّه البابا فرنسيس كلّ خميس من الأسبوع المقدّس إلى مكان يضمّ أشخاصاً مُهمَّشين في المجتمع، كالسجون أو مراكز تضمّ اللاجئين والمرضى والشباب المُدمنين.

وهذا مسار بدأه عندما كان رئيس أساقفة بوينس ايريس. أمّا سجن ريبيبيا فهو مِن بين أكبر سجون أوروبا. سنة 2015، استقبل هذا السجن البابا الذي احتفل آنذاك بقدّاس العشاء الأخير ورتبة الغسل مع أكثر من 300 سجين وعامِلين هناك. وقد قال: “اليوم، سأغسل أرجل 12 شخصاً من بينكم. لكن عبر هؤلاء الإخوة والأخوات، أغسل أرجلكم جميعا

وأنا أيضاً أحتاج إلى أن يغسلني الرب. صلّوا لأجل هذا خلال القدّاس، كي يغسل الرب شوائبي ولأصبح عبداً في خدمة الأشخاص، كما فعل يسوع”.