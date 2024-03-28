الزمالك يحيل ملف روقا لجوزية جوميز

أحال مسئولو نادي الزمالك، ملف تجديد عقد اللاعب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق، إلى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لتحديد موقفه من التجديد.

ومن المفترض أن ينتهى عقد روقا بنهاية الموسم الجاري، ليحدد جوزيه جوميز موقف روقا من التجديد.

وخلال الساعات الماضية، عقد البرتغالي جوزيه جوميز، جلسة مع سيف الدين الجزيري.

وخلال الجلسة طالب جوزيه جوميز من اللاعب التركيز في الفترة المقبلة خاصة وأنه سيعتمد عليه بصورة أكبر في الفترة المقبلة للاستفادة بخبراته.