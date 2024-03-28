ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليوم.. "الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة تبادل الأسرى

الكابينيت
الكابينيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقد جلسة في المساء اليوم الخميس، لمناقشة استجابة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمقترح صفقة تبادل الأسرى.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، يركز الخلاف الرئيسي حاليًا على مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل لا تزال جارية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار,وذلك على الرغم من التقارير التي تشير إلى استدعاء تل أبيب لفريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة.

 

الكابينت حماس الفلسطينيين شمال غزة