اليوم.. "الكابينيت" يجتمع لمناقشة صفقة تبادل الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقد جلسة في المساء اليوم الخميس، لمناقشة استجابة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمقترح صفقة تبادل الأسرى.

ووفقًا لتقارير إسرائيلية، يركز الخلاف الرئيسي حاليًا على مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل لا تزال جارية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار,وذلك على الرغم من التقارير التي تشير إلى استدعاء تل أبيب لفريق المفاوضات من العاصمة القطرية الدوحة.