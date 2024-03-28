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الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مقتل 9 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على الناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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قتل تسعة أشخاص وأصيب عدد آخر إثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي الناقورة وطيرحرفا جنوب لبنان.

 وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الخميس/ - أن الغارة على بلدة الناقورة أدت أيضا إلى تدمير استراحة فضلا عن الأضرار الجسيمة في الممتلكات والبنى التحتية وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه، فيما أسفرت الغارة على طيرحرفا عن تدمير عدد من المنازل المحيطة وإحراق عدد من السيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد من الجرحى بينهم امرأة إلى مستشفيات مدينة صور.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعى الإسرائيلى لا يزال يحلق فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، كما تتعرض أطراف الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة لقصف مدفعي متقطع.
 

غارات إسرائيلية جنوب لبنان الناقورة