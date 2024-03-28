البطريرك ساكو يترأس رتبة تكريس زيوت المعمودية والميرون ومسحة شفاء المرضى

ترأس البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان، صباح الخميس، رتبة تكريس زيوت المعمودية والميرون ومسحة شفاء المرضى، في كابيلا المعهد البطريركي الكهنوتي بعنكاوا. عاونه المطران توماس ميرم وبمشاركة راهبات قلب يسوع الأقدس.

وقال “ساكو” ، في الكلمة التي ألقاها، اليوم هو خميس الأسرار، الافخارستيا والكهنوت والمعمودية والميرون (التثبيت) ومسحة شفاء المرضى، هذه الأسرار هي منبع الاستشراق الايماني والروحي. من خلالها نندمج في المسيح الذي لا يزال حاضراً معنا ويريدنا أن ننقل رسالته الخلاصية الى العالم أجمع.

وأضاف “ساكو” أننا نصلي من أجل أساقفتنا وكهنتنا والمكرَّسين فيها لأنهم عمودها الفقري، كما نصلِّ من أجل بنات وأبناء الكنيسة الكلدانية المنتشرين في العالم ليكون شهوداً للمسيح حيث هم.

وتابع “ساكو” : كذلك أطلب الصلاة من أجل بلدنا العراق ليعمّ فيه السلام والعدالة واحترام كرامة المواطنين وحريتهم.

واختتم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، لنصلِّ من أجل إنهاء الحرب الطاحنة في الأراضي المقدسة وأيضاً أوكرانيا.