مرتفعا 0.8%.. الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2213 دولارا

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ليسجل أعلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وذلك على الرغم من ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بشكل كبير اليوم قبل صدور بيانات هامة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.8% ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع عند 2213 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2194 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.7% حيث ارتفع الذهب خلال كل جلسات هذا الأسبوع ليسجل ارتفاع أسبوعي حتى الآن بنسبة 2% ومنذ بداية شهر مارس ارتفع بنسبة 8%.

ويجد الذهب الدعم حاليًا حتى تستقر أسعاره عند هذه المستويات من رغبة البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر من إبقاء أعضاء البنك على توقعات ديسمبر الماضي بخفض الفائدة 3 مرات هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى تسجيل ارتفاع تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2222 دولار للأونصة.

وبالإضافة إلى هذا، هناك مخاوف من المخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة في الأسواق بشأن الحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

وصرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إن بيانات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة تؤكد حالة إحجام البنك الفيدرالي الأمريكي عن خفض الفائدة على المدى القصير؛ ليحذر والر من أن البنك الفيدرالي ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى التضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي.

وساعدت هذه التصريحات على دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ قرابة شهر ونصف خلال جلسة اليوم، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 فبراير الماضي، حيث تقلصت توقعات الأسواق بخفض الفيدرالي للفائدة في يونيو إلى 60% بعد أن كانت متخطية 75% منتصف هذا الشهر.

ويبقى الفيصل هذا الأسبوع في بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة لقياس متى قد يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

هذا إلى جانب صدور بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية اليوم والتي تهم الأسواق بشكل كبير لمعرفة تطورات أداء قطاع العمالة الأمريكي.

إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، من المقرر أيضًا إلقاء خطابين منفصلين من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ماري دالي يوم الجمعة.

وستتم مراقبة أي إشارات من الاثنين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عن كثب، بعد أن اتخذ أعضاء آخرون في البنك الفيدرالي لهجة متشددة إلى حد ما هذا الأسبوع.

ويذكر أن الذهب لم يتأثر سلباً بارتفاع مستويات الدولار الأمريكي اليوم وذلك بسبب تماسك السعر بدعم من عمليات شراء كبيرة من قبل الصناديق السيادية إلى جانب ارتفاع في الطلب من قبل البنوك المركزية.

ولكن بنك كومرتس بنك الألماني يرى أن سوق الذهب قد يكون حساسًا لبعض عمليات جني الأرباح إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع واضطرت الأسواق إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ونظرا لعدم وجود تفسير مقنع لارتفاع قيمة الذهب مؤخراً من وجهة نظر البنك، فإن البنك يشكك في أن الذهب سيتمكن من الحفاظ على مكاسبه على المدى القصير، ناهيك عن تمديدها أكثر.

ويذكر أن كومرتس بنك الألماني قام مؤخرًا برفع توقعاته لسعر الذهب لنهاية هذا العام ونهاية العام المقبل من 2100 دولار أمريكي إلى 2200 دولار أمريكي للأونصة، ويرى البنك أن الذهب لديه دعم كبير ولكن الارتفاع الأخير في الأسعار غير مبرر.