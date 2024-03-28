إسرائيل تبحث إجراء صفقة أسرى مع حماس

يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي اليوم الخميس صفقة الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وفيما سبق أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"، اليوم الخميس، أن قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين وتبييض سجون الاحتلال الإسرائيلي تحتل الأولوية على أجندة الرئيس محمود عباس.

كما نفت فتح، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة التابعة للحركة اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة حول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير القائد مروان البرغوثي".

بينما أفادت بأن كل ما نشر على هذه المواقع غير صحيح، وهي مشبوهة ومأجورة، هدفها الأساس إيقاع الفتنة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وحرف البوصلة عن الجهود التي تبذل فلسطينيا ودوليا، لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".