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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يفقد دبابة أبرامز في اتجاه أفديفسكي

دبابة أبرامز
دبابة أبرامز
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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الأوكرانية فقدت دبابة أخرى من طراز أبرامز في اتجاه أفديفسكي.

وأوضحت الدفاع الروسية أن الجيش الروسي تمكن من تحسين مواقع على طول خط المواجهة وصدت سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة الروسية أن "الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 95 جنديًا وثلاث دبابات، بما في ذلك واحدة من طراز أبرامز أمريكية الصنع ومركبتين مشاة قتاليتين وتسع سيارات بالإضافة إلى مدفعين هاوتزر من طراز M777 أمريكيين الصنع ومدفعين من طراز D-30"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه منذ بداية العام، دمرت القوات المسلحة الروسية أربع دبابات أمريكية الصنع من طراز أبرامز وخمس دبابات ليوبارد ألمانية الصنع.

وزارة الدفاع الروسية اتجاه أفديفسكي الجيش الأوكراني دبابة أبرامز