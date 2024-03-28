خلال 24 ساعة.. انتظام حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 27 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف بيان صادر عن ميناء الإسكندرية اليوم أنه تم تداول 1970 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صورة.