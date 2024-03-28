إعصار غاماني يضرب مدغشقر.. 11 قتيلاً و7 آلاف متضرر

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "غاماني" الذي ضرب مدغشقر صباح الأربعاء إلى 11 قتيلاً وأكثر من 7 آلاف متضرر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.

قالت السلطات إن 6 أشخاص قضوا غرقاً بينما قُتل خمسة آخرون نتيجة انهيار منازل أو سقوط أشجار، وأفادت حصيلة سابقة بمقتل ستة وتضرر 2600 آخرين.

واجتاحت المياه أكثر من 1200 كوخ ومنزل؛ وأظهرت مقاطع فيديو السيول تجتاح بلدات وأشخاصاً يتقدمون مشكلين سلسلة بشرية بينما المياه تصل إلى مستوى الخصر في محاولة لإخراج سكان آخرين من منازلهم. وأدت الفيضانات أيضاً إلى توقف حركة السير على طرق وجسور.

وقال المكتب، في بيان، مساء الأربعاء، إنّ الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر بسببها أكثر من ألف شخص آخرين.

وحذّر المكتب من أنّ حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع؛ ومساء أمس الأربعاء، تراجعت قوة الإعصار «غاماني» إلى عاصفة استوائية شديدة.

ومن المتوقع أن يغادر «غاماني» الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد ظهر الجمعة.

وقال الجنرال إيلاك أندرياكاجا، المدير العام للمركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، لوكالة فرانس برس، إنّ «الأعاصير المماثلة نادرة. حركته شبه ثابتة. عندما يتوقف الإعصار في مكان واحد، فإنّه يدمّر البنية التحتية بأكملها. هذا الأمر يسبّب عواقب وخيمة على السكّان ويتسبّب بفيضانات كبيرة».