محافظ المنوفية يكرم مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم الخميس، بقيادات مديرية الشئون الصحية والفريق الطبي والإداري بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، وذلك عقب حصول مستشفى الحميات على اعتماد جهار " GAHAR" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من " الاسكوا " وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بالمستشفى وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، والدكتور محمد سلامة مدير عام المستشفيات، والدكتور أحمد سمير مدير الطب العلاجي، وعدد من الإدارة المعنية للجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والصيدلة والشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة ومستشفى الحميات.

وخلال اللقاء ، كرم محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات ومنحهم درع المحافظة وشهادات تقدير نيابة عن جميع العاملين تقديراً لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية للمرضى، كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية لفريق العمل ودعم المستشفى للجهود المميزة في تطبيق وترسيخ معايير الجودة على جميع المستويات.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، مقدماً الشكر والتقدير لجميع القيادات والعاملين بالمنظومة الصحية لجهودهم المبذولة في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية ، مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية المقدمة لأهالينا بالمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية تتميز بعطاء أبنائها المخلصين في التفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومؤكداً حرصه على تكريم النماذج المشرفة في جميع القطاعات ليكونوا نموذج يحتذى به من الجميع.

وقدم وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية علي جهوده المضنية المبذولة على أرض الواقع وتقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى لتحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات كونها تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصري، وقد أهدى وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الحميات درعاً ومصحفا ًشريفاً لمحافظ المنوفية لجهوده ودعمه الدائم والمستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

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