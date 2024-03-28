ناقد فني: مسلسل "مليحة" درس تاريخي في شكل درامي

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مسلسل مليحة مكتوب بشكل جيد جدًا، موضحًا أن بداية التتر تناولت كيف تكونت إسرائيل والقضية الفلسطينية في الأساس.

وأضاف "سعد الدين" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مسلسل مليحة درس تاريخي لكن عن طريق الشكل الدرامي المرئي وهذا أمر رائع جدًا؛ لأن الجيل الحالي قد لا يعرف أصل القضية الفلسطينية والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مسلسل مليحة يمزج بين الشكل التاريخي للقضية الفلسطينية ثم الوقت الحالي وما يحدث فيه، متابعًا: “المسلسل عامل ربط بين انتفاضة سنة 2000 وما يحدث الآن، لكن الأصعب أن المسلسل رصد المأساة الفلسطينية التي نراها كل ساعة”.

وتابع: "المسلسل أيضًا رصد صعوبة الحياة الاجتماعية بالنسبة لأهل فلسطين وما يحدث لهم"، مشيرًا إلى أن المسلسل يعرض تلك الأحداث بشكل جيد جدًا.