مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يوافق على عدة قرارات.. تعرف عليها

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعه الدوري رقم (72)، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واستعرض الاجتماع، مقترح إضافة باب جديد للائحة التدريب للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم 19 لسنة 2023، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على إضافة باب جديد لتدريب غير العاملين.

وناقش الاجتماع، تدريب طلبة الامتياز بكليات الطب في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على تدريب طلبة كلية الطب بسنة الامتياز في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية.

وناقش الاجتماع، مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن قواعد التعاقد مع العاملين بالهيئة المحالين للتقاعد، حيث وافق المجلس على مشروع القرار بشأن التعاقد مع العاملين بالهيئة من الفريق الصحي المحالين للتقاعد لصالح العمل.

وتناول الاجتماع، التشغيل الفعلي للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا في محافظة الأقصر، وفرع المعهد الفني الصحي بسوهاج فرع إسنا، ونقل تبعية المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالطور في محافظة جنوب سيناء، حيث وافق المجلس من حيث المبدأ على ضم وتشغيل المدرستين إلى معاهد رعاية الفنية للتمريض، وتكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات نقل التبعية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة.

ووافق المجلس، على صرف المكافأة المالية للعاملين بمعهد رعاية الفنية للتمريض التابع لهيئة الرعاية الصحية بالمجمع الطبي الدولي في محافظة الأقصر والمنتدبين من التربية والتعليم للعام الدراسي 2023/2022.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يعقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل دوري شهريًا، وذلك لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (72)، السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وحضر الاجتماع، أيضًا الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، المهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير الشراكات الدولية والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، إضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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