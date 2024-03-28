الخارجية الروسية: «الناتو» يستعد لمواجهتنا في شرق أوروبا والبحر الأسود

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن نشاط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.

وأضافت الوزارة صباح اليوم الخميس: "أن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".

وقالت الوزارة: "يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلادنا، سنراقب ما يحدث في رومانيا، ونقيم المخاطر الناشئة ونأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الرومانية جاهزيتها لاستثمار 2.7 مليار دولار في تحديث قاعدة ميهايل كوجالنيتشانو الجوية في منطقة كونستانتا، حيث من المقرر بناء معسكر في القاعدة يستوعب عائلات 10 آلاف من العسكريين مع عائلاتهم، وهناك خطط لإنشاء بنية تحتية حضرية.

بدأ العمل في الجزء الجنوبي من المعسكر المستقبلي، حيث يتم بناء طرق الوصول وشبكة كهربائية قوية الآن.

وذكرت قناة "تي في آر إنفو" الرومانية أن تحديث القاعدة الجوية سيمكن من تحويلها إلى أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بحلول عام 2040. وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة منذ عام 1999.