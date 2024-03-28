يتكرر بعد 20 عاما.. حدث فلكي نادر في 8 أبريل المقبل

تتهيأ الكرة الأرضية لحدث فلكي نادر في الثامن من أبريل المقبل، ولن يتكرر إلا بعد 20 عاما، وهو الكسوف الكلي للشمس.

ويعد هذا هو أول كسوف للشمس في عام 2024 حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024، ولكن لا يمكن رؤيته في مصر.

ويمكن رؤية الكسوف الكلي في ثلاثة دول بقارة أمريكا الشمالية وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، إلى جانب مناطق القارة القطبية الشمالية المحيط الباسفيكي، وغرب أوربا والمحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن يستغرق الكسوف ٥ ساعات ۱۰ دقائق تقريبا.