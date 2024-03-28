خلافات تقود متهمًا للسجن المؤبد بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن في البساتين، بسبب خلافات بينهما بسبب تعاملات تجارية.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أسامة .أ" بقتل المجني عليه "أدهم .ا" عمدا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مخططا على إثر خلاف بينهما أحكم دقائقه برصد مسرح الواقعة وإعداده لأدوات ارتكابه للواقعة، وما أن حان ميعاد مخططه أنفذه باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمرا انتقاما غدرا باغيا قتله، وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المعدة لجرمه سلفا محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من إتمامه مقصده بقتله.

وأضاف أمر الإحالة أحراز المتهم سلاحا أبيض مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "عصا حديدية - عصا خشبية - مقص - حبال" بغير ترخيص وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

وشهد مفتش مباحث فرقة الجنوب أن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه أثر تعاملات تجارية بينهما وتهرب المجني عليه من سداد مبلغ للمتهم فاختمرت في ذهن المتهم فكرة الانتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك الغرض عدته بأن جهز عصا حديدي وحبال وذهب إلى المجني عليه قبل الواقعة بيومين لتنفيذ مخططه، إلا أنه تراجع خوفا من كاميرات المراقبة ثم بعد يومين قصد مسكن المجني عليه وجلسا سويا ثم انهال على المجني عليه بالقطعة الحديدية والخشبية حتي تأكد من وفاته ثم وضع مادة لاصقة علي أصابع المجني عليه ووجهه وأضرم فيها النار للتشويه وإخفاء معالمه وأحضر حقيبة سفر ووضع جثة المجني عليه بها ونزل بالحقيبة إلى الشارع حيث ترك الحقيبة .

وأضاف المفتش، أنه تمكن من ضبط المتهم والأدوات التي استخدمها في القتل وأقر أنه بارتكابه الواقعة على النحو الوارد بالتحريات وأن المتهم قصد قتل المجني عليه عمدا.