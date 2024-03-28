1 أبريل.. الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات بجامعة القناة

تنظم إدارة رعاية العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية بجامعة قناة السويس الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2024، كما يتم إجراء سحب القرعة العلنية للفائزين بالمسابقة الدينية الكبرى، بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة.

تُقام المناسبتان - بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، يوم الإثنين الموافق 1 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

يقوم بالتنسيق للحفل والمسابقة الأستاذة منار السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والدكتور أحمد الشاعر مدير إدارة رعاية العاملين.