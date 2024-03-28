إحصائية صادمة.. الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في غزة

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس عن إحصائية صادمة بخصوص الأزمة التي تواجه قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن "أكثر من 1.1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستوى شديد من انعدام الأمن الغذائي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف المكتب الأممي أنه "لا بديل عن توصيل المساعدات برا، لإنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة".

ويواجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نقصا في المواد الأساسية، وقرابة 70% من سكان شمال غزة أصبحوا على حافة المجاعة، بعد 174 يوما من العدوان.