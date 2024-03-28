طائرات الاحتلال تقصف مبنى تجاري بجوار مركز شرطة معسكر جباليا شمال غزة

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مركز تجاري للأجهزة الكهربائية بجوار مركز شرطة معسكر جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة مباني سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، كما نفذت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة ضربات استهدفت بها مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، من المدخل الغربي للبلدة، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في الشوارع وتمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق.

كما احتجزت قوات الاحتلال طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل، وهما الطفلة زينب، وجنى أثناء خروجهما من المسجد، وقام جنود الاحتلال باستجوابهما ومنعهما من الوصول إلى منزليهما.