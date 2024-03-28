مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة ضربات استهدفت بها مناطق شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، بلدة عزون شرق قلقيلية، من المدخل الغربي للبلدة، وانتشرت آليات الاحتلال العسكرية في الشوارع وتمركزت في القرية وتجولت في عدة مناطق.

ومنذ قليل، احتجزت قوات الاحتلال طفلتين عند أحد الحواجز العسكرية وسط الخليل، وهما الطفلة زينب، وجنى أثناء خروجهما من المسجد، وقام جنود الاحتلال باستجوابهما ومنعهما من الوصول إلى منزليهما.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس.

كما اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، قبل أن تعتقله، واعتدى الاحتلال على الشاب في منطقة "باب الساهرة"، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.