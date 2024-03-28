بالصور.. ندوة عن «تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب» بكفر الشيخ

نظمت، مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية بمركز شباب بيلا، بمشاركة 60 شاب وفتاة من أعضاء النادي الثقافي ببيلا.

وتقام سلسلة الندوات التوعوية بمحافظات مصر احتفالًا بحلول شهر رمضان المعظم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف المصرية من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تهدف إلى توعية الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة غير سوية لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، وإبراز دور الشباب في التصدي للشائعات والأفكار الهدامة المعوقة لخطة التنمية.

أدار الندوة فضيلة الشيخ ثروت نبيه،واعظ بالأوقاف، حيث تناولت تصحيح المفاهيم المغلوطة والغير سوية.

وتقام فعاليات النادي الثقافي، بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزى حسيب مدير ادارة المشروعات،ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا تنفيذ همت مصطفى منسق النادي الثقافي بالمحافظة،وماهر أحمد مشرف النادى الثقافي.

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