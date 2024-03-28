«حق عرب» الحلقة 17| «العوضي» يعادي رياض الخولي بسبب دينا فؤاد

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي العديد من الأحداث أبرزها اصطحاب المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، حنان الغرباوي ووالدها إلى منطقة المغربلين، وأعلن في وسط الحارة أنها بريئة، وأنها إنسانة شريفة، ولا تشوبها أى شائبة، ليقف عرب السويركي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، في حالة ذهول من تجمعهم معا، ويذهب إلى حنان ليعرف منها حقيقة وجودها بجوار عبد ربه وسبب دفاعه عنها لتخبره حنان أنه لم يعد فى حساباتها وطلبت من عرب أن يتركها فى حالها ولا يسأل عنها مرة أخرى وأنها لا تريده زوجا لها، كما يسفر عن مفاجآت عديدة فى الحلقات المقبلة.

وتصدر اسم النجمة دينا فؤاد تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" قائمة الأكثر تداولا فى مصر، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، حيث تضمنت الحلقة براءة "حنان الغرباوى" تجسدها دينا فؤاد، من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتى دبرها لها "رباح أبو الدهب" يجسده وليد فواز بمساعدة صديقتها "منى" تجسدها يمنى طولان.

وأشاد المغردون بعفوية دينا فؤاد وبأدائها السلسل والبسيط والقريب لشريحة كبيرة من الجمهور، فضلًا عن ابداعها وإتقانها دور "حنان"، والذى تقدمه بحرفية أدت إلى تعاطف المغردين والجمهور معها طوال الأحداث

ويأتى تصدر دينا فؤاد الترند للمرة الثانية إذ سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، وأحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

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